Triathlon-WM-Serie: Weihai ersetzt Montreal

Das Event der Triathlon-WM-Serie im kanadischen Montreal ist abgesagt worden. Wie der Weltverband am Freitag mitteilte, sei die Entscheidung nach "ausführlichen Beratungen zwischen World Triathlon und dem lokalen Organisationskomitee" gefallen. Ursprünglich war das Event für den 14. und 15. September 2024 geplant gewesen, stattdessen wird nun ein Event am 27. September in Weihai/China hochgestuft.

Die WM-Serie besteht aus fünf Wettkämpfen sowie den Olympischen Spielen in Paris, den Kontinental-Meisterschaften und dem Final-Event im spanischen Andalusien. Der Auftakt in Abu Dhabi war wegen einer Unwetterwarnung ersatzlos gestrichen worden, das nächste Event findet am 11. Mai in Yokohama (Japan) statt. Am 13. und 14. Juli macht die Triathlon-Elite in Hamburg Halt.