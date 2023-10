Trotz Knieblessur: Quaas kann bei Kunstturn-WM starten

Anzeige

Aufatmen bei den deutschen Kunstturnerinnen: Die Chemnitzerin Lea Quaas kann trotz einer am vergangenen Freitag beim Podiumstraining erlittenen Knieblessur bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) 24 Stunden vor dem Auftritt der DTB-Riege im Qualifikations-Wettkampf am Montag mit. Die 18-Jährige soll das Team am Schwebebalken und am Boden unterstützen.

Das DTB-Quintett, das bei den Welttitelkämpfen in Belgien mindestens Rang zwölf belegen muss, um die Olympiatickets für Paris 2024 zu buchen, ist bereits durch zwei verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt. So fehlen in der Mannschaft von Bundestrainer Gerben Wiersma sowohl die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart (Kreuzbandriss) als auch die letztjährige Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz (Fußverletzung).