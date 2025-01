TSB Flensburg für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Der TSB Flensburg ist mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold prämiert worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte dem Verein aus Schleswig-Holstein am Montag die Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement für die Initiative "Ein sicherer Ort für alle!", die dem allgegenwärtigen Handygebrauch im Alltag und vor allem in Umkleidekabinen entgegenwirken soll. Der TSB erhielt zudem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.