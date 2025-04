TTBL: Champions-League-Sieger Saarbrücken droht Halbfinal-Aus

Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT ist im Play-off-Halbfinale der Tischtennis Bundesliga (TTBL) unter Druck geraten. Das Team von Top-10-Star Patrick Franziska kassierte zum Auftakt der Best-of-three-Serie bei Pokalgewinner TTF Liebherr Ochsenhausen eine unerwartet deutliche 0:3-Pleite. Im zweiten Duell am 27. April (16.00 Uhr/Dyn) am eigenen Tisch benötigt der Vizemeister einen Erfolg, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Im zweiten Halbfinalduell tritt Titelverteidiger und Hauptrundensieger Borussia Düsseldorf mit seinem scheidenden Idol Timo Boll am Freitag (19.00 Uhr/Dyn) beim TSV Bad Königshofen an. Das Endspiel finden am 15. Juni in Frankfurt statt.

Bei Ochsenhausens Erfolg gaben der brasilianische Weltranglistensechste Hugo Calderano und der französische Mannschafts-Olympiadritte Simon Gauzy eventuell schon ihre Abschiedsvorstellungen vor dem Publikum der Oberschwaben. Nur im Falle einer Niederlage im Rückspiel schlagen die beiden Stars noch einmal in Spiel drei in Biberach auf.