TTBL: Dreikampf um die Play-offs spitzt sich zu

In der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) spitzt sich das Rennen um die Play-offs am letzten Spieltag der Hauptrunde zu. Vor der 22. und letzten Runde haben noch der TSV Bad Königshofen, TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell und der 1. FC Saarbrücken Chancen, sich einen Platz unter den ersten Vier zu sichern. Der Tabellenvierte aus Fulda liegt dabei in der Pole Position.