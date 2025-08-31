TTBL: Fan verliert bei Saarbrücken-Premiere

Olympiasieger Fan Zhendong hat bei seiner vielbeachteten Premiere in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) mit dem 1. FC Saarbrücken-TT gleich zwei Niederlagen kassiert und einen ersten Erfolg mit dem Champions-League-Sieger so verpasst. Gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt setzte es für den Topfavoriten der Liga im Heimspiel ein 1:3, Fan unterlag an Position eins gesetzt in seinen beiden Einzeln.

Zunächst verspielte Fan, dessen Engagement in Saarbrücken Ende Mai bekannt geworden war, gegen den Franzosen Romain Ruiz eine 2:1-Satzführung und unterlag 2:3. Nachdem der formstarke deutsche Topspieler Benedikt Duda gegen Eduard Ionescu erhöht hatte (3:1), verkürzte Darko Jorgic mit einem Sieg gegen Adrien Rassenfosse (3:0) für Saarbrücken, ehe Fan entscheidend gegen Duda patzte (1:3). Kapitän Patrick Franziska kam deswegen im Doppel nicht mehr zum Einsatz.

Der Chinese, der neben olympischem Gold 2024 in Paris auch bereits neun WM-Einzeltitel gewann, hatte mit seiner Ankunft in Saarbrücken einen riesigen Hype ausgelöst. Nach dem Karriereende der Legende Timo Boll nach der vergangenen Saison ist er der mit Abstand prominenteste Spieler der Liga. Die nächste Partie für Saarbrücken steht kommenden Samstag (15.00 Uhr/Dyn) mit dem Auswärtsspiel beim TSV Bad Königshofen auf dem Programm.