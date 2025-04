TTBL-Halbfinale: Düsseldorf siegt trotz Boll-Niederlage

Topstar Timo Boll und Titelverteidiger Borussia Düsseldorf sind mit einem Auswärtssieg ins Play-off-Halbfinale der Tischtennis Bundesliga (TTBL) gestartet. Boll, der nach der Saison abtritt, verlor beim 3:1 des Rekordmeisters gegen den TSV Bad Königshofen allerdings sein Einzel gegen den Kroaten Filip Zeljko 0:3.

Der 44 Jahre alte Boll kann in seiner letzten Saison seine 15. Mannschafts-Meisterschaft erreichen. Gegen den 16 Jahre jüngeren Zeljko war er beim 5:11, 9:11, 7:11 indes chancenlos.

Düsseldorfs Ex-Europameister Dang Qi steuerte mit Siegen gegen Bastian Steger und den Japaner Jin Ueda (jeweils 3:0) zwei Punkte bei. Zudem gewann der Schwede Anton Källberg gegen Jin 3:1.

Zum Finaleinzug sind zwei Siege nötig. Das Rückspiel steigt am 27. April in Düsseldorf. Sollte es danach 1:1 stehen, fällt die Entscheidung am 1. Mai erneut in Düsseldorf. Im zweiten Halbfinale führt die TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken nach der ersten Partie überraschend mit 1:0.

Im vergangenen Jahr hatte Düsseldorf das erste Halbfinal-Spiel gegen Bad Königshofen verloren, setzte sich anschließend aber doch noch durch und feierte schließlich den 34. Meistertitel.