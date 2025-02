TTBL: Mühlhausen muss auch Bertrand-Abgang verkraften

Beim abstiegsbedrohten Tischtennis-Bundesligisten Post SV Mühlhausen setzt sich der Umbau der Mannschaft nach einem enttäuschenden Saisonverlauf fort. Als zweiter Spieler verlässt der Franzose Irvin Bertrand den Champions-League-Teilnehmer und schließt sich im Sommer dem Pokal-Halbfinalisten Werder Bremen an. Vor dem 25-Jährigen hatte zuletzt schon der österreichische Ex-Doppeleuropameister Daniel Habesohn zum Saisonende seinen Wechsel zum Mühlhausener Ligarivalen TSV Bad Königshofen bestätigt.

Bertrand unterschrieb nach Werder-Angaben einen Vertrag bis 2027 und ersetzt an der Weser den nach einem Jahr wieder abwandernden Moldauer Andrei Putuntica. Ansonsten setzt der Ex-Meister auf Kontinuität: Nach dem früheren WM-Zweiten Mattias Falck (Schweden) verlängerten aus der Stammformation auch der Kasache Kirill Gerassimenko und Marcel Aguirre aus Paraguay ihre Verträge bei den Hanseaten.

Für Mühlhausen sind die personellen Veränderungen auch unmittelbare Folgen einer schon weitgehend verkorksten Saison. In der Meisterschaft zittert das Team von Trainer Erik Schreyer noch um den Klassenerhalt, und in der Champions League verpasste der PSV trotz der spektakulären Verpflichtung von zwei Top-10-Chinesen bereits das Viertelfinale. Nach dem entsprechenden Abstieg in den Europe Cup hat der Klub des deutschen Ex-Meisters Steffen Mengel im "kleinen Europapokal" das Halbfinale erreicht und damit immerhin noch eine Titelchance.

Den Abgängen von Bertrand und Kapitän Habesohn steht in Mühlhausen für das neue Spieljahr bisher lediglich die Verpflichtung von Nationalspieler Kay Stumper gegenüber. Der frühere Mannschafts-Vizeweltmeister kommt von Meister Borussia Düsseldorf.

Außer Stumper und Mengel steht für die kommende Spielzeit derzeit lediglich noch der ehemalige EM-Zweite Ovidiu Ionescu (Rumänien) als weiterer Spieler fest. Die Frist für Tischtennis-Transfers in Deutschland läuft bis zum 31. Mai.