TTBL-Spitze für Bremen "eine schöne Momentaufnahme"

Bei Tischtennis-Bundesligist Werder Bremen herrscht trotz der überraschenden Tabellenführung Gelassenheit. "Natürlich freuen wir uns, dass wir mit zwei Siegen in den ersten zwei Spielen praktisch optimal in die Saison gestartet sind. Platz eins ist auch eine schöne Momentaufnahme, aber nach dem zweiten Spieltag hat die Tabelle noch gar keine ernsthafte Aussagekraft", kommentierte Werders Teammanager Sascha Greber die Spitzenposition der Hanseaten auf der Werder-Homepage.

Bremen hatte zu Saisonbeginn gegen den TTC OE Bad Homburg 3:2 gewonnen. Danach feierten die Grün-Weißen durch ein 3:0 bei Borussia Düsseldorf erstmals seit 2013 einen Sieg gegen den Rekordmeister.

Neben der Mannschaft des früheren Doppel-Weltmeisters Mattias Falck (Schweden) haben nach zwei Runden nur noch der TTC Schwalbe Bergneustadt mit dem deutschen Spitzenspieler Benedikt Duda sowie Champions-League-Teilnehmer Post SV Mühlhausen noch eine weiße Weste. Dadurch empfängt Bremen am Mittwoch (17. September, 18.30 Uhr/Dyn) Bergneustadt zum ersten Gipfeltreffen der Saison.