Turn-Olympiasieger Hashimoto kann WM-Mehrkampftitel nicht verteidigen

Olympiasieger Daiki Hashimoto kann bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen seinen Mehrkampf-Titel nicht verteidigen. In der Qualifikation am Samstag war der 22-Jährige hinter seinen beiden Landsleuten Kenta Chiba und Kazuma Kaya nur der drittbeste Japaner. Nach den Bestimmungen des Turn-Weltverbandes FIG sind beim Mehrkampf-Finale der Männer am Donnerstag (19.30 Uhr) nur zwei Athleten pro Teilnehmerland zugelassen.