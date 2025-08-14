Turn-Olympiasiegerin Andrade verzichtet auf WM

Die brasilianische Weltklasse-Turnerin und zweimalige Olympiasiegerin Rebeca Andrade wird nicht an den Weltmeisterschaften im indonesischen Jakarta im Herbst (19. bis 25. Oktober) teilnehmen. Das bestätigte ihr Team der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wolle die 26-Jährige eine Wettkampfpause einlegen und erst im kommenden Jahr wieder an Wettbewerben teilnehmen.

"2026 haben wir sehr wichtige Verpflichtungen", hatte ihr Trainer Francisco Porath zuvor in der TV-Sendung Globo Esporte gesagt, "die Olympia-Qualifikationsphase steht kurz bevor." Am Dienstag hatte Andrade bereits angekündigt, dass sie künftig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an Boden-Wettkämpfen teilnehmen werde, da dies ihren Körper zu stark belaste.

Mit insgesamt zwei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2024 in Paris ist Andrade die erfolgreichste Olympionikin Brasiliens. Vier ihrer Medaillen gewann sie im vergangenen Jahr in Frankreich, darunter Gold am Boden.