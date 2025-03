Turnen: Elisabeth Seitz verpasst Heim-EM

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz wird die Heim-EM in Leipzig im Mai verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag mitteilte, leidet die 31-Jährige an einem Anriss der Supraspinatussehne der rechten Schulter, was ihr eine Teilnahme unmöglich macht.

"Ich bin sehr traurig, da ich weiß, wie toll sich eine erfolgreiche Heim-EM anfühlt, aber ich habe gemerkt, dass es gesundheitlich und zeitlich nicht funktionieren wird, um in Leipzig am Start sein zu können", wird Seitz zitiert. "Jetzt werde ich schauen, dass ich weiter an meiner Reha für die Schulter arbeite und diese wieder aufbaue", sagte die Europameisterin von 2022, die auf eine Operation verzichten möchte. Die EM findet vom 26. bis zum 31. Mai statt.

Seitz hat bereits seit einigen Wochen Schulterschmerzen. Doch auch ein Rehaprogramm half nicht, um rechtzeitig fit zu werden. Nach einem Lehrgang bei der Bundeswehr im April will die Sportsoldatin entscheiden, wie es sportlich weitergeht. Schon vor einem Jahr hatte Seitz eine sportliche Enttäuschung verkraften müssen, als sie die Qualifikation für ihre vierten Olympischen Spiele in Paris verpasste.