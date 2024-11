Turnen: Milbradt folgt als Cheftrainer auf Belenki

Die deutschen Turner erhalten einen neuen Cheftrainer: Der bisherige Bundestrainer Nachwuchs Jens Milbradt tritt die Nachfolge von Valeri Belenki an. Das teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitag mit.

"Es ist eine Ehre für mich, für das Amt des Cheftrainers ausgewählt worden zu sein", wird Milbradt in einer Mitteilung zitiert. Er gehe mit "großem Respekt und viel Engagement in diese neue Aufgabe." Künftige Herausforderungen sieht der 55-Jährige einerseits im personellen Umbruch in der Nationalmannschaft, andererseits in den Veränderungen der Wertungsvorschriften im internationalen Turnen.

Milbradt ist seit 2013 Bundestrainer Nachwuchs beim DTB, schon zwischen 2002 und 2007 war der ehemalige Nationalturner in dieser Position tätig. Damals konnte er das deutsche Team zum Mannschaftstitel bei den Europameisterschaften führen. DTB-Vorstand Sport Thomas Gutekunst freut sich auf den neuen Trainer: "Wir sind davon überzeugt, dass wir für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Männerturnens und für die Führung des Teams auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 mit Jens Milbradt den richtigen Trainer an der Spitze haben", lässt sich Gutekunst zitieren.

Die künftig vakante Position des Bundestrainers Nachwuchs, die bis Ende des Jahres noch Milbradt innehat, soll laut dem DTB zeitnah neu besetzt werden. Valeri Belenki bleibt dem deutschen Turnen derweil erhalten. Der 55-Jährige, der vor vier Jahren zum Olympiatrainer und später auch zum Cheftrainer ernannt worden war, soll dem Team mit seiner Expertise bei ausgewählten Lehrgängen und internationalen Höhepunkten zur Seite stehen. Sein Fokus wird jedoch wieder stärker auf dem Bundesstützpunkt in Stuttgart liegen, dort soll er die Betreuung von Kaderathleten im Heimtraining übernehmen.