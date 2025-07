Turnen: Voss tritt nach gesundheitlichen Problemen zurück

Die zweimalige Olympiaturnerin Sarah Voss hat nach gesundheitlichen Problemen ihren Rücktritt vom Spitzensport verkündet. Nach den Sommerspielen 2024 habe sie einen Punkt erreicht, "an dem ich nicht mehr weiterkonnte - körperlich und vor allem auch mental", sagte die 25-Jährige und betonte: "Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, doch sie fühlt sich richtig an."

Voss zählte über Jahre zu den erfolgreichsten Turnerinnen Deutschlands, nahm 2021 in Tokio und 2024 in Paris an Olympischen Spielen teil und wurde 2019 und 2022 deutsche Meisterin im Mehrkampf. Bei der Heim-EM 2022 in München hatte sie trotz einer Wadenverletzung dem deutschen Team als letzte Starterin mit ihrem Paradesprung, dem Jurtschenko mit Doppelschraube, die Bronzemedaille gesichert. Bei der EM 2021 war sie im Ganzkörperanzug angetreten, um ein Zeichen gegen Sexualisierung im Sport zu setzen.

Schon vor und besonders während der Spiele in Paris habe sie gespürt, "wie sehr mich die gesundheitlichen Belastungen - insbesondere die Folgen einer Borreliose-Infektion - an meine Grenzen bringen. Ich habe versucht, stark zu bleiben, weiterzumachen. Aber innerlich war ich längst erschöpft", sagte die Kölnerin.

Voss, die sich während des Corona-Lockdowns im Garten ihres Elternhauses auf einem kleinen Schwebebalken fit gehalten hatte, will künftig ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. "Ich freue mich darauf, mich für Themen zu engagieren, die mir am Herzen liegen - im Sport und darüber hinaus", sagte die Studentin der Wirtschaftswissenschaften.