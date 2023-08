Überschwemmungen: Skisprung-Weltcup in Ljubno in Gefahr

Anzeige

Die starken Überschwemmungen in Slowenien haben auch die Skisprungschanze in Ljubno schwer beschädigt. Nach Auskunft der Organisatoren ist das für Ende Januar geplante Weltcup-Wochenende der Frauen in Gefahr. "Das Skisprungzentrum und die Weltcup-Wettbewerbe brauchen dringend Hilfe", sagte Rajko Pintar, Präsident des Organisationskomitees. Das OK hat zu diesem Zweck ein Spendenkonto eingerichtet.

Im Auslauf der Schanze stand das Wasser über Tage knöcheltief, die Behörden befürchten Schäden an der Statik. Auch die Zufahrtsstraße zur Anlage ist derzeit unbenutzbar, die für Anfang September geplanten Mattenspringen wurden bereits abgesagt. "Unsere Schanzen wurden durch die Überschwemmungen schwer beschädigt, und wir müssen sie rechtzeitig für den Weltcup wieder aufbauen", sagte Pintar.

In Ljubno hatte 2006 das erste Frauen-Skispringen der Geschichte im damals neuen Continental Cup stattgefunden. 2017 sorgten Katharina Althaus, Carina Vogt und Svenja Würth dort für den ersten Dreifach-Sieg einer Nation im Frauen-Weltcup.