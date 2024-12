Unternehmensberater und Senioren-Ass: Dörner künftig DTTB-Boss

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ist nach seiner Strukturreform auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden fündig geworden. Wolfgang Dörner übernimmt ab 1. März die Verantwortung für den hauptamtlichen Bereich des zehntgrößten olympischen Spitzenverbands in Deutschland. Der 50-Jährige löst im Tagesgeschäft Andreas Hain ab, der den Posten seit der Einführung einer Trennung zwischen hauptamtlicher Führung (Vorstand) und ehrenamtlicher Aufsicht (Präsidium) im vergangenen Herbst nur auf Zeit besetzt. Der ambitionierte Hobbyspieler stellte sich beim DTTB-Bundestag in Frankfurt vor.

Dörner, den der DTTB-Aufsichtsrat laut Präsident Konrad Grillmeyer "für den besten Kandidaten" aus einer Reihe von Bewerbern gehalten hat, arbeitet seit 25 Jahren für eine renommierte Unternehmensberatung. In dem Konzern gibt der gebürtige Frankfurter bei seinem bevorstehenden Wechsel in den Sport für "eine Herzensangelegenheit" einen Platz in der Geschäftsleitung für Deutschland und Zentraleuropa auf.

Bei deutschen Senioren-Meisterschaften gewann der promovierte Wirtschaftsinformatiker im Vorjahr einen Titel im Mixed und zuletzt auch Einzel-Bronze. Altersklassenübergreifend zählt Dörner zu den Top 300 der nationalen Männer-Rangliste.