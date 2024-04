US Masters: Debütant Jäger als Frühstarter

Anzeige

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger muss bei seinem Debüt beim US Masters früh auf den Kurs. Der 34-Jährige schlägt auf der berühmten Anlage an der Magnolia Lane am Donnerstag bereits um 8.24 Uhr (14.24 Uhr MESZ) ab. Deutlich später startet der fünfmalige Champion Tiger Woods (USA) seine erste Runde beim Turnier in Augusta/Georgia (13.24/19.24).

Zwischen dem deutschen Debütanten und dem Superstar richtet sich der Fokus auf einen Top-Flight (10.42/16.42) mit dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA), dem viermaligen Majorsieger Rory McIlroy (Nordirland) und Olympiasieger Xander Schauffele (USA).

Das US Masters findet von Donnerstag bis Sonntag zum 88. Mal statt und ist mit 18 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Titelverteidiger ist der Spanier Jon Rahm, der unmittelbar vor Scheffler und Co. startet. Jäger hatte sich durch den überraschenden Sieg an Ostersonntag in Houston/Texas für das erste Major des Jahres qualifiziert. Zu sehen ist es live bei Sky. - Ausgewählte Flights im Überblick:

8.24/14.24 Uhr: Danny Willett (England), Austin Eckroat (USA), Stephan Jäger (München)

9.36/15.36 Uhr: Phil Mickelson (USA), Sepp Straka (Österreich), Tony Finau (USA)

10.18/16.18 Uhr: Hideki Matsuyama (Japan), Will Zalatoris (USA), Justin Thomas (USA)

10.30/16.30 Uhr: Jon Rahm (Spanien), Matt Fitzpatrick (England), Nick Dunlap (USA)

10.42/16.42 Uhr: Scottie Scheffler (USA), Rory McIlroy (Nordirland), Xander Schauffele (USA)

13.24/19.24 Uhr: Tiger Woods (USA), Jason Day (Australian), Max Homa (USA)