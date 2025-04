US Masters: Entschuldigung von Wildpinkler Ballester

Golfprofi José Luis Ballester (Spanien) hat seinen Auftritt als Wildpinkler beim US Masters nachträglich bedauert und erwartet keine weiteren Sanktionen der Organisatoren. "Ich habe mich beim Augusta National Golf Club schon entschuldigt", sagte der 21-Jährige nach seiner zweiten Runde auf dem legendären Kurs in Augusta, "aber jetzt sollten wir weitermachen."

Sein pragmatischer Umgang mit seinem menschlichen Bedürfnis während der Eröffnungsrunde hatte tags zuvor weltweit für Aufsehen gesorgt. An Loch 13 verschwand Ballester plötzlich, um sich im Bach Rae's Creek zu erleichtern. Entgegen Ballesters eigener Wahrnehmung hatten die Zuschauer gute Sicht auf seinen Ausflug und bedachten den Iberer bei der Rückkehr auf das Grün sogar mit Applaus.

Im Klubhaus begründete Ballester sein Benehmen vor allem nochmals mit seinem starken Harndrang, verzichtete aber zunächst auf eine formelle Entschuldigung: "Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun."

In seinem persönlichen Umfeld fielen die Reaktionen nach Ballesters Angaben positiv aus: "Mehrere Freunde haben sich gemeldet, um zu sagen, 'Hey, Du bist in Ordnung. Du bist weiter mein Freund'. Es tut wirklich gut, solche Freunde zu haben, auch wenn es schlechte Nachrichten von einem gibt."

Eine Reaktion seitens der Organisatoren auf Ballesters Verhalten hingegen stand auch bei Halbzeit des Major-Turniers noch aus. Das Masters ist bekannt für seine strengen Regeln. Schon das Hinsetzen oder auch die Nutzung von Smartphones sind in Augusta verboten. Zu Wochenbeginn etwa wurde ein College-Trainer wegen einer kurzen Hose des Platzes verwiesen.

Eine etwaige Strafe für Ballester würde allerdings ohnehin frühestens im kommenden Jahr greifen können. Der amtierende US-Amateur-Champion blieb auch am Freitag mit 78 Schlägen deutlich über Par und scheiterte dadurch mit insgesamt zehn Schlägen über dem Platzstandard am Cut. Immerhin musste Ballester auf der zweiten Runde nicht nochmal in die Büsche.