US Open: LIV-Golfer erhalten direkte Qualifikationschance

Die Gräben in der Golfwelt werden allmählich etwas kleiner. Für die US Open (12. bis 15. Juni) im Oakmont Country Club nahe Pittsburgh erhalten Spieler der umstrittenen, aus Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour erstmals eine direkte Qualifikaktionschance für eines der vier Majorturniere, möglich macht dies eine neue Ausnahmeregel der US Golf Association (USGA).