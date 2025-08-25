US-Präsident Trump kommt zum Ryder Cup

Als eingefleischter Golf-Fan lässt Donald Trump sich einen Besuch beim diesjährigen Ryder Cup in den USA nicht entgehen. "Es wird ein großartiger Ryder Cup", schrieb der US-Präsident auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, auf Einladung der PGA Tour werde er beim Auftakt des Turniers dabei sein, kündigte der 79-Jährige an.

Die 45. Auflage des traditionsreichen Golf-Teamwettbewerbs zwischen Europa und den USA findet vom 26. bis 28. September auf dem Bethpage Black Course im US-amerikanischen Farmingdale bei New York statt. 2023 in Rom hatte das Team USA deutlich gegen die Europäer verloren, die sich mit 16,5:11,5 durchsetzten.