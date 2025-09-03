Varfolomeev ist Sportlerin des Monats

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist für ihre herausragenden Leistungen bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik zur Sportlerin des Monats August gewählt worden. Die 18-Jährige hatte in Rio de Janeiro fünfmal Gold geholt, was ihr bei der Wahl unter den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten die meisten Stimmen einbrachte.

Varfolomeev setzte sich bei der Wahl gegen die deutschen Hockey-Europameister und Rettungsschwimmerin Nina Holt durch. Holt hatte bei den World Games in China fünfmal Gold geholt, die Hockey-Nationalmannschaft triumphierte bei der Heim-EM in Mönchengladbach und gewann erstmals seit zwölf Jahren Gold.