Varfolomeev: "Versuche, das Niveau zu halten"

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat in der Rhythmischen Sportgymnastik bereits mit 17 Jahren alles erreicht - satt ist sie aber noch nicht. "Ich versuche natürlich, dieses Niveau zu halten", sagte Varfolomeev der Sport Bild: "Das wird schwer genug." Dafür trainiere sie bis zu 40 Stunden pro Woche.

Bei der Weltmeisterschaft 2025 geht die gebürtige Russin als fünffache Titelverteidigerin an den Start, doch Varfolomeev denkt schon weiter: "Langfristig gibt es tolle Ziele wie die Heim-WM 2026 in Frankfurt und Olympia 2028 in Los Angeles."

Seit der olympischen Goldmedaille im Mehrkampf in Paris habe sie "viele Einladungen und Anfragen für Veranstaltungen, Interviews und Fotoshootings" bekommen. Auf der Straße wird sie aber nur selten erkannt. "Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass ich im Wettkampf stark geschminkt bin", sagte Varfolomeev: "Da sehe ich ganz anders aus, als wenn ich meiner Freizeit ohne viel Make-up unterwegs bin."

Am 4. November wird der Sportgymnastin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland, verliehen. "Ein schöner Zufall: Es ist mein 18. Geburtstag! Den feiere ich also beim Bundespräsidenten", sagte Varfolomeev.