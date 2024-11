Vendee Globe: Herrmann und Mitstreiter in See gestochen

Extremsegler Boris Herrmann ist am Sonntagmittag ins Hochsee-Abenteuer Vendee Globe gestartet. Im französischen Les Sables-d'Olonne ging der Hamburger unter dem Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer an Bord seiner Jacht Seaexplorer. Dort wird er in den kommenden 80 Tagen leben, auch Weihnachten wird der 43-Jährige auf dem Meer ohne seine Familie verbringen. Vor dem Start nahm er seine Frau Birte fest in den Arm und postete ein Bild davon auf Instagram: "Abschied nehmen ist der schlimmste Teil", schrieb er darunter.