Vendee Globe: Herrmann voll auf Kurs - erste Aufgabe

Hochseesegler Boris Herrmann liegt bei der Vendee Globe voll auf Kurs. Der 43 Jahre alte Wahl-Hamburger schob sich am Freitagmorgen zwischenzeitlich auf Platz drei vor. Nach einem insgesamt holprigen Start mit technischen Problemen, die ihn phasenweise weit zurückfallen ließen, ist Herrmann auf seiner "Malizia-Seaexplorer" nun immer besser im Rhythmus.

Bei der 10. Ausgabe der Vendee Globe führte am Freitagmorgen der britische Segler Sam Goodchild vor seinem französischen Konkurrenten Nicolas Lunven das Klassement an. Dahinter geht es eng zu. Herrmann, die Schweizerin Justine Mettraux und der Franzose Yoann Richomme liegen dicht beieinander in einem Feld mit nur noch 39 Teilnehmern. Der Franzose Maxim Sorel musste aufgeben: Er konnte mit einer am zweiten Renntag erlittenen Knöchelverletzung die Belastung nicht mehr bewältigen.

Herrmann ist mit Blick auf die kommenden Tage entspannt, wie er selbst von Bord berichtete: "Ich fühle mich gut - physisch und mental. Ich beobachte meine Stimmung, um mich nicht zu sehr zu stressen oder in komische Gefühle zu geraten, denn auf dem Boot gibt es dafür keinen Ausweg."

Die Segler befinden sich aktuell auf Höhe der Kanarischen Inseln. Start und Ziel der Weltumseglung mit 45.000 Kilometern ist die französische Hafenstadt Les Sables d'Olonne.