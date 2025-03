Vendée Globe: Van Weynbergh einen Tag zu spät im Ziel

Als Schlusslicht hat Denis Van Weynbergh am Samstagmorgen den Zielhafen der Vendée Globe in Les Sables d'Olonne erreicht - 53 Tage nach Sieger Charlie Dalin und dramatischerweise einen Tag zu spät, um es in die Wertung zu schaffen. Trotzdem fühlte sich der 57-Jährige nach der Weltumseglung "unbeschreiblich" und "wie auf einer Wolke".

Er hoffe, dass die Vendée Globe nicht für alle so "kompliziert" gewesen sei, sagte der Belgier. "Sonst verstehe ich nicht, warum sie alle wiederkommen", so der Skipper mit einem Lachen und zugleich Tränen in den Augen.

Van Weynbergh war als einziger Starter mit einem reinen Amateur-Team unterwegs und hatte mit einigen Problem auf See zu kämpfen. Bereits seit dem zweiten Tag sei es "schwer" für ihn gewesen. Er habe "jede Sekunde" gezweifelt, nun sei aber trotz der verspäteten Ankunft ein Traum in Erfüllung gegangen. Feierlich wurde seine Mannschaft - wie auch alle anderen Vendée-Globe-Teilnehmer - im französischen Hafen von Fans, Kameraden und Freunden empfangen.

Van Weynbergh ist der erste in der Geschichte des Vendée Globe, der nach der offiziellen Renndauer die Weltumseglung beendete. Nach 117 Tagen und knapp 19 Stunden auf See kann Van Weynbergh nicht mehr im Gesamtklassement 2024/25 aufgenommen werden. "Es ist der Sport, es gibt Regeln", sagte der Spätankömmling und fuhr fort: "Es ist blöd, es ist gemein, aber es wie es ist."