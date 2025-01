Verstoß gegen Doping-Regeln: Hürdenläufer Happio suspendiert

Der französische Hürdenläufer Wilfried Happio ist wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorerst suspendiert worden. Dies gab das unabhängige Disziplinar-Tribunal der Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Donnerstag bekannt.

Als Grund führte die AIU "Whereabouts Failures" an. Happio hat also entweder Dopingtests verpasst oder seine Aufenthaltsorte nicht vorschriftsgemäß übermittelt. Dem 26-Jährigen droht damit eine mehrjährige Strafe. In einem anderen Fall wird Happio zudem häusliche Gewalt vorgeworfen.

Happio war bei der EM 2022 Vize-Europameister über 400 m Hürden geworden. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris schied er im Halbfinale aus.