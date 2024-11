Vertrag bis 2028: Becker bleibt Bundestrainer der Springreiter

Otto Becker bleibt für weitere vier Jahre und damit mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles Bundestrainer der deutschen Springreiter. Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) gab die Vertragsverlängerung mit dem seit 2009 amtierenden Becker am Freitag bekannt.

"Mir macht meine Aufgabe als Bundestrainer immer noch viel Freude", sagte der 65-Jährige: "Die guten Gespräche mit den Aktiven, die gute Zusammenarbeit mit dem Ausschuss Springen und dem Verband haben mich bewogen, weiterzumachen." In diesem Jahr durfte sich Becker unter anderem über Einzelgold für Christian Kukuk bei Olympia in Paris und den Sieg seiner Equipe beim Nationenpreis-Finale in Barcelona freuen.

Bei seiner ersten WM als Bundestrainer 2010 in Kentucky holte Becker Gold mit der Mannschaft, ein Jahr später gewann seine Equipe bei der EM in Madrid. Es folgten unter anderem der Einzeltitel von Simone Blum und Teambronze bei der WM 2018 in Tryon/USA.

Becker war selbst ein hochdekorierter Reiter, der Olympiagold mit der Mannschaft 2000 in Sydney und den Sieg beim Weltcup-Finale 2002 in Leipzig zu seinen größten Erfolgen zählt. Dazu gewann er den Großen Preis von Aachen und holte 2004 bei Olympia in Athen Mannschaftsbronze - in der Regel im Sattel des legendären Holsteiner Schimmels Cento.