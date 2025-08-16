Vertrag verlängert: DHB-Teams weiter bei MagentaTV

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Telekom setzen ihre Zusammenarbeit bis 2028 fort. Die neue TV-Vereinbarung umfasst unter anderem die Welt- und Europameisterschaften der Frauen und Männer, wie die Medienpartner im Vorfeld des EM-Finales der Männer am Samstag zwischen den Gastgebern und den Niederlanden in Mönchengladbach bekannt gaben.

Bis zu 132 deutsche Länderspiele werden somit live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen sein, auch die Pro League ist Bestandteil. "Die vorzeitige und langfristige Verlängerung mit der Telekom als Medienpartner ist ein starkes Zeichen und ein Meilenstein für den Hockeysport in Deutschland. Unsere Nationalmannschaften bekommen damit auch in den kommenden Jahren die große mediale Bühne, die sie verdienen – live, kostenlos und für alle zugänglich", sagte Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB.

Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV, sagte über die Verlängerung der seit November 2024 laufenden Partnerschaft: "Unsere Kunden haben Spaß dabei, die deutschen Nationalteams bei den größten Wettbewerben im Fußball, Basketball, Eishockey und jetzt auch weiterhin im Hockey bei uns zu schauen."