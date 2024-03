Vetter gegen Dehning: Speerwurf-Duell der Generationen

Anzeige

Deutscher Rekordhalter gegen "German Wunderkind", Ex-Weltmeister gegen Shootingstar, Johannes Vetter gegen Max Dehning - beim Europacup in Portugal kommt es am Wochenende aus deutscher Sicht auch zum Duell der Generationen im Speerwurf. Während Vetter nach zwei Jahren voller Verletzungssorgen wieder angreifen will, hofft Dehning nach seinem ersten 90-Meter-Wurf ganz cool auf den nächsten Coup.

"Ich gehe nie in einen Wettkampf rein und sage, ich will die und die Weite werfen. Man nimmt sich schon gewisse Ziele vor, aber wenn man sich im Wettkampf einen zu großen Kopf macht, dann klappt das meistens nicht", sagte der erst 19-Jährige, der Ende Februar mit seinen 90,20 m aufhorchen ließ und am Sonntag in Leiria erstmals wieder wirft: "Man muss einfach reinkommen und dann wird das schon."

Während Dehning zuletzt unbekümmert in die Weltspitze drängte, hat Vetter - Weltmeister 2017 und WM-Dritter 2019 - in den vergangenen beiden Jahren nach dem geplatzten Olympia-Traum von Tokio ein Tief durchgemacht. Immer wieder schmerzte bei dem 30-Jährigen die Schulter des Wurfarms. Im Vorjahr kam der Offenburger nur auf 80,82 m, ehe er die Saison abbrach.

Dass er viel durchmachen musste, verheimlicht Vetter nicht. "Mein Sportpsychologe würde sagen, dass es leichte Ansätze einer Depression waren", sagte der 97,76-Meter-Werfer zuletzt im Podcast "TrueAthletes – TrueTalk". Mittlerweile habe er die Lösung für die Probleme gefunden, "das fühlt sich inzwischen wieder richtig gut an", sagte Vetter. Und will mit einem Sieg in Leiria wieder "für Ordnung sorgen" im Speerwurf, wie der europäische Verband schrieb.