Vielseitigkeits-DM: Krajweski wieder deutsche Meisterin

Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski hat den deutschen Meistertitel in der Vielseitigkeit gewonnen. Mit Nickel setzte sich die 36-Jährige bei der internationalen Vier-Sterne-Prüfung in Luhmühlen, die gleichzeitig als deutsche Meisterschaft gewertet wird, souverän gegen die Konkurrenz durch. Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Dressur gab Krajewski ihre Führung auch im Gelände und in der Springprüfung nicht mehr ab.

Für Krajewski, die als einzige Frau eine Einzel-Goldmedaille in der olympischen Geschichte der Vielseitigkeit gewonnen hat, ist es der insgesamt vierte Meistertitel im Einzel und der erste DM-Erfolg mit Nickel. Der viermalige Olympiasieger Michael Jung, der im Vorjahr gewonnen hatte, war in Luhmühlen nicht am Start.

Platz zwei sicherten sich Emma Brüssau und Dark Desire vor dem Australier Andrew Cooper auf Sharvalley Thunder, die Bronzemedaille in der deutschen Wertung ging an Calvin Böckmann mit Rocket Man. Überschattet wurden die Titelkämpfe von einem tragischen Unfall auf der Geländestrecke am Samstag, die Stute Chiquita von Reiterin Maj-Jonna Ziebell musste nach einem Sturz eingeschläfert werden.