Vielseitigkeits-EM: Deutschland nach Dressur auf Gold-Kurs

Die deutsche Mannschaft um den viermaligen Olympiasieger Michael Jung liegt bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter auf Gold-Kurs. Nach der Dressur führt die Equipe dank einer Glanzleistung von Paris-Sieger Jung und seinem Hengst Chipmunk im Rennen um den siebten EM-Titel mit 74,4 Minuspunkten knapp vor Gastgeber Großbritannien (75,8) und bereits deutlich vor Frankreich auf dem Bronze-Rang (90,7).

Der dreimalige Einzel-Europameister Jung, als letzter deutscher Starter auf dem Dressurviereck aufgetreten, erreichte 18,3 Minuspunkte und damit vor der Britin Laura Collett und London (20,6) das beste Einzel-Ergebnis in der Dressur. Jérôme Robiné und Black Ice (30,4) lieferten im deutschen Team das Streichergebnis.

"So ist es immer, es macht viel Spaß", sagte Robiné zum Zweikampf mit den Briten: "Einige gute Reiter auf britischer Seite - aber ich denke, wir haben den besten. Der Geländeritt wird viel verändern. Morgen und Sonntag werden wichtiger sein."

Bereits am Donnerstag hatten Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch (27,8) und Libussa Lübbeke mit Caramia (28,3) Deutschland nach der ersten Hälfte der Dressurprüfung in der Teamwertung in Führung gebracht, die beiden liegen in der Einzelwertung aussichtsreich auf dem sechsten und siebten Rang. Die Einzelstarter Calvin Böckmann (mit Phantom of the Opera) und Nicolai Aldinger (mit Timmo) belegen im Zwischenranking die Plätze 16 und 23.

Am Samstag gehen die Reiterpaare ins Gelände, die Medaillenentscheidungen fallen im finalen Springen am Sonntag (je 12.00 Uhr MESZ). Deutschland greift nach dem ersten Titel seit 2019, bei den vorherigen Ausgaben 2021 und 2023 hatte das Team von Bundestrainer Peter Thomsen Silber gewonnen. Jung ist als einziger Reiter aus dem Olympiateam von Paris in Blenheim dabei.