Vielseitigkeits-EM: Jung stürzt und scheidet aus

Schock für die deutschen Vielseitigkeitsreiter bei der EM im französischen Le Pin-au-Haras: Michael Jung (Horb) ist am Samstag als Führender in der Geländeprüfung beim Einsprung in das letzte Wasserhindernis gestürzt. Mit dem Ausscheiden auf seinem 15-jährigen Wallach Chipmunk endete nicht nur der Traum des dreimaligen Olympiasiegers vom vierten EM-Einzeltitel, auch die Goldchance der deutschen Mannschaft war dahin.

"Der Boden war grundsätzlich nicht gut, aber das war Pech. Er ist einfach gestolpert", sagte Jung nach dem folgenschweren Malheur über sein Pferd, "er hat einen guten Sprung gemacht, er ist eingeknickt, dann kam er vorne nicht mehr hoch. Aber sonst hat er super mitgemacht, ist super galoppiert."

Trotz des K.o. von Jung winken im abschließenden Springen am Sonntag (11.30 und 14.00 Uhr) zwei deutsche Medaillen. Mit 126,0 Punkten liegt das verbliebene deutsche Trio in der Teamwertung mit Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz, Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan und Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch hinter Rekordeuropameister Großbritannien (98,7) auf dem zweiten Platz, hauchdünn vor den drittplatzierten Franzosen (126,2).

Jung hatte zwischen 2011 und 2015 bei der EM dreimal nacheinander triumphiert, 2017 und 2019 war er jeweils hinter Ingrid Klimke (Münster) Zweiter geworden. Auch in Frankreich sah es bestens aus. Nach der Dressur führte Jung mit 19,4 Punkten vor Ex-Weltmeisterin Rosalind Canter (21,3) mit Lordships Graffalo und Mannschafts-Olympiasieger Tom McEwen (22,0/beide England) mit JL Dublin.

In der Einzelwertung schoben sich im Gelände Sandra Auffarth und ihr Wallach Viamant du Matz mit 34,6 Punkten vom elften auf den dritten Platz der Gesamtwertung vor. In Führung liegt nun Canter mit Graffalo (21,3) vor ihrer britischen Teamkollegin Kitty King mit Vendredi Biats (30,8).

Christoph Wahler (41,5) und Malin Hansen-Hotopp (49,9) folgen auf den Plätzen sechs und 20. Einzelstarter Jerome Robine (Warendorf) belegt mit seinem irischen Wallach Black Ice den zehnten Platz (44,4).