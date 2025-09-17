Vielseitigkeits-EM: Team um Olympiasieger Jung aufgestellt

Der viermalige Olympiasieger Michael Jung führt die deutsche Mannschaft im Rennen um den siebten Titel bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter an. Der Paris-Sieger und Chipmunk starten in Blenheim/Großbritannien gemeinsam mit Libussa Lübbeke (mit Caramia), Malin Hansen-Hotopp (mit Carlitos Quidditch) und Jérôme Robiné (mit Black Ice) in der Teamwertung. Nur im Einzel dabei sind Calvin Böckmann (mit Phantom of the Opera) und Nicolai Aldinger (mit Timmo).

Am Donnerstag (ab 10.30 Uhr) beginnen die Wettkämpfe zunächst mit der Dressur, das Starterfeld wurde auf zwei Tage aufgeteilt. Am Samstag gehen die Reiterpaare ins Gelände, ehe im Springen am Sonntag die Medaillenentscheidungen fallen. Den Auftakt in der Dressur machen für die Mannschaft Lübbeke und Hansen-Hotopp, der dreimalige Einzel-Europameister Jung sowie Robiné starten am Freitag.

Bei den vorherigen Ausgaben 2021 und 2023 holte das deutsche Team Silber, das bislang letzte Gold gewannen die Equipe sowie Jung im Einzel 2019. Der 43-Jährige ist als einziger Reiter aus dem Olympiateam von Paris wieder dabei. Julia Krajewski, die als erste Frau 2021 in Tokio Einzelgold gewonnen hatte, verzichtet auf die Teilnahme zugunsten ihres Pferdes Nickel - dem Wallach liege der Kurs nicht, hatte sie begründet.