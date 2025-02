Viererbob: Lochner gewinnt, Friedrich Gesamtweltcupsieger

Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat im letzten Weltcup-Rennen der Saison der zweite Rang für die erfolgreiche Titelverteidigung im Vierer- und im Kombinations-Gesamtweltcup gereicht. Dauerrivale Johannes Lochner erwischte im norwegischen Lillehammer den besseren Tag und sicherte sich samt Bahnrekord im ersten Lauf den Tagessieg. Dritter wurde Bradley Hall aus Großbritannien.

"Die gesamte Saison war sehr gut", sagte Friedrich und lobte seine Mannschaft: "Ohne die Jungs hinter mir und das Team hinter dem Team könnten wir auf diesem hohen Niveau nicht mithalten."

Rund drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März), präsentierten sich die beiden besten deutschen Fahrer in starker Form. Lochner geht mit dem guten Gefühl des Sieges in die Titelkämpfe, Friedrich mit dem Wissen, auch im siebten Jahr nacheinander jeweils den Gesamtweltcup im Vierer und der Kombination gewonnen zu haben. Am Samstag hatte sich der 34-Jährige bereits den Titel im Zweier-Gesamtweltcup gesichert.

Adam Ammour kam mit der Bahn in Lillehammer nicht so gut zurecht wie seine Teamkollegen. Nach seinem fünften Rang am vergangenen Wochenende beendete er die Saison mit einem siebten Platz.