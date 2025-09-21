Viermaliger Weltmeister: Slalomkanute Aigner erklärt Rücktritt

Der viermalige Kanuslalom-Weltmeister Hannes Aigner macht Schluss. Wie der Augsburger in den Sozialen Medien verkündete, wird er das Paddel am Jahresende an den Nagel hängen. "Eine besondere Reise geht zu Ende – ich werde meine aktive Zeit als Leistungssportler im Kanusport beenden", schrieb der 36-Jährige, der seine Teilnahme an den am 29. September beginnenden Weltmeisterschaften in Australien zuletzt verletzungsbedingt hatte absagen müssen.

Bis Jahresende wolle er aber, falls es sein Gesundheitszustand zulasse, "noch im Boot sitzen", erklärte der zweimalige Olympiadritte. Sein Fokus gehe aber in eine andere Richtung. "Es gibt schon feste Pläne. Was als nächstes kommt, darüber werde ich zeitnah berichten", so der zweifache Vater.

DKV-Cheftrainer Klaus Pohlen erklärte: "Mit Hannes Aigner verlieren wir einen ganz großen Sportler, der mehr als ein Jahrzehnt die Weltspitze im Kajak mit geprägt hat."