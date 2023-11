Vierschanzentournee: Auftakt in Oberstdorf ausverkauft

Anzeige

Gut sieben Wochen vor dem Start der 72. Vierschanzentournee ist das Auftaktspringen in Oberstdorf bereits ausverkauft. Wie die Organisatoren des Skisprung-Highlights am Mittwoch mitteilten sind sämtliche 25.500 Tickets für den Wettbewerb am 29. Dezember vergriffen. Eintrittskarten für die Qualifikation am Vortag sind noch erhältlich.

Dir Tournee wird nach Oberstdorf mit den traditionellen Stationen Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (3. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) fortgesetzt.