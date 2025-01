Vonn mit Trainingssturz in Cortina

Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei ihrem Comeback einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Beim ersten Training für die Weltcup-Abfahrt im italienischen Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo stürzte die 40 Jahre alte Amerikanerin mit hervorragender Zwischenzeit kurz vor dem Ziel.

Vonn fuhr danach selbst nach unten, wirkte aber leicht angeschlagen und verschwand im "Medizin-Zelt" am Fuße der Olimpia delle Tofane. Aus diesem kam sie dann allerdings kurze Zeit später wieder heraus, rief "all good!" und verließ den Zielraum.

Vonn fährt nach fünfeinhalbjähriger Wettkampfpause mit einem künstlichen rechten Kniegelenk, das ihr im April eingesetzt worden war. Am vergangenen Wochenende hatte sie bei den Rennen im österreichischen St. Anton mit den Plätzen sechs in der Abfahrt und vier im Super-G für Aufsehen gesorgt. In Cortina ist sie mit insgesamt zwölf Siegen in Abfahrt (5) und Super-G (7) die Rekordhalterin.

Schnellste im ersten Training für die Abfahrt am Samstag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport) war die Italienerin Federica Brignone. Kira Weidle-Winkelmann erreichte mit 1,62 Sekunden Rückstand Rang 18.