Vor Habecks Augen: DHB-Männer verlieren zweiten Test in Indien

Deutschlands Hockey-Männer haben den zweiten Härtetest in Indien nach den Olympischen Sommerspielen verloren. Das Weltmeisterteam von Bundestrainer Andre Henning musste sich bei der erneuten Neuauflage des olympischen Halbfinals von Paris vor den Augen von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mit 3:5 (1:0) geschlagen geben. Am Vortag hatte sich Deutschland an selber Stelle in Neu-Delhi 2:0 gegen den Gastgeber durchgesetzt.

Zwar ging die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Donnerstag durch Elian Mazkour (7.) früh in Führung, doch nach der Pause drehte Indien mit fünf Toren in Folge auf. Erneut Mazkour (57.) und Henrik Mertgens (60.) verkürzten noch für den Olympia-Silbermedaillengewinner. Das Shootout, das einen Sieger der bilateralen Serie ermittelte, entschied Hennings Team 3:1 für sich.

"Dass wir die Serie gewinnen, ist eine absolut positive Überraschung", resümierte Henning, bei dessen Team einige Spieler im Zuge der Indien-Reise ihr Debüt im DHB-Trikot gaben: "Ich freue mich sehr, mit dieser Mannschaft in Zukunft weiter zu arbeiten. Wir haben viel gelernt und sind dankbar, dass wir bei einer so fantastischen Veranstaltung vor diesem Publikum spielen durften."

Die beiden Partien dienten als sportlicher Rahmen und Auftaktveranstaltungen für die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), die Freitag und Samstag in der Stadt stattfindet.