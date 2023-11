Vor Weltcup-Auftakt: Biathleten testen in Windkanal

Anzeige

Eine etwas andere Vorbereitung auf den Winter: Vor dem Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund (25. November bis 03. Dezember) haben die deutschen Biathleten in einem Windkanal trainiert. "Man muss progressiv sein, wenn man sich in der Weltspitze durchsetzen will", sagte Männer-Bundestrainer Uros Velepec: "Dass wir erstmals die Chance bekommen, in einem Windkanal zu testen, ist daher sehr wertvoll."

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und BMW wurde zwei Tage lang der stehende Anschlag bei unterschiedlichen Wettkampfbedingungen durchgeführt. "Wir haben nur eine Herausforderung – und die ist es, im Wettkampf so erfolgreich zu sein, wie es nur geht. Doch um diese eine Herausforderung zu meistern, muss man in sehr vielen Bereichen etwas tun", sagte Velepec, der in diesem Winter die Nachfolge des langjährigen Bundestrainers Mark Kirchner antritt.

Neben dem Start in Östersund warten in dieser Saison noch acht weitere Weltcup-Stationen auf die DSV-Auswahl. Highlight des Winters sind die Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto (07. bis 18. Februar).