Vor WM-Start: Stabhochspringer Braz vorläufig suspendiert

Stabhochsprung-Olympiasieger Thiago Braz (29) ist knapp drei Wochen vor Beginn der Leichtathletik-WM wegen der vermeintlichen Einnahme verbotener Substanzen vorläufig gesperrt worden. Wie die Athletic Integrity Unit (AIU) am Freitag bekannt gab, soll der Brasilianer die Substanz Ostarin eingenommen haben, ein Stoff, der üblicherweise zur Steigerung der Muskelmasse verwendet wird.

Braz, der 2016 in Rio olympisches Gold sowie 2021 in Tokio Bronze gewann, droht damit die WM in Budapest (19. bis 27. August) zu verpassen. Dort wäre er durchaus ein Kandidat für eine Medaille: 2022 wurde er in der Halle Vize-Weltmeister und landete bei der Freiluft-WM in Eugene/Oregon auf Platz vier.