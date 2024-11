Vorbereitung auf Vendee Globe: ARD zeigt Doku über Herrmann

Topsegler Boris Herrmann und sein Weg zum härtesten Solo-Segelrennen der Welt - das bekommen die Fernsehzuschauer bald in der ARD zu sehen. Am 16. November (19.10 Uhr) strahlt der Sender die Dokumentation "Boris Herrmann – Segeln am Limit" im Ersten aus. Bereits tags zuvor, pünktlich zum Start der prestigeträchtigen Vendee Globe 2024/25, ist der Film in der ARD Mediathek verfügbar.

Die Dokumentation gibt persönliche Einblicke in das Leben Herrmanns und begleitet den 43 Jahre alten Oldenburger in der Vorbereitung auf seine zweite Teilnahme bei der Vendee Globe. 2020/21 war er erstmals bei der Extrem-Regatta angetreten, hatte dort nach einer dramatischen Schlussphase und nach über 80 Tagen auf See Platz fünf erreicht. Nun ließ Herrmann sich erstmals viele Stunden von einer Filmcrew begleiten.

Im März war der Wahl-Hamburger für seine Dienste für den Umwelt-und Meeresschutz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Herrmann hat auf seinem Segelboot ein automatisches Labor verbaut, welches Daten sammelt, die dazu dienen, die Auswirkungen des Klimawandels zu dokumentieren.