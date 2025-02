Vorbild Biathlon: Langläufer wollen größere Siegerehrung

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl blickt eine Woche vor Beginn der eigenen WM neidisch zum Biathlon. "Dort dürfen die besten sechs zur Siegerehrung, bei uns ist das leider anders. Da haben die Biathleten mehr Glück. Das ist einfach eine Wertschätzung", sagte die 29-Jährige kurz vor den nordischen Titelkämpfen in Trondheim (26. Februar bis 9. März).

In Norwegen dürfen nur die besten drei Athletinnen und Athleten zur Siegerehrung. "Vierte, Fünfte oder Sechste ist aber auch ein mega starkes Ergebnis. Und: Bei den Jungs wären dann auch ein paar andere Nationen dabei", sagte Carl. Vor allem bei den Männern sind in Trondheim Siegerehrungen nur mit norwegischer Beteiligung zu erwarten.

Katharina Hennig, die gemeinsam mit Carl 2022 in Peking überraschend Gold im Teamsprint gewonnen hatte, sieht das ähnlich. "Ich hätte mich bei der WM 2023 in Planica gefreut, als Vierte mal das Flair einer Siegerehrung zu genießen." Hennig hatte in Slowenien im Skiathlon über 15 km nur knapp das Podest verpasst.