Wasserball: Hannover erneut deutscher Meister

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben sich erneut zum Meister in der Deutschen Wasserball Liga (DWL) gekrönt. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend mit 12:7 gegen die Wasserfreunde Spandau 04 durch, damit verwandelten die Niedersachsen in der Best-of-five-Serie gleich ihren ersten Matchball zum 3:0.