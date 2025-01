Wechsel auf die Piste: Max Biaggi wird Skilehrer

Vom Asphalt auf den Schnee: Der italienische Motorradstar Max Biaggi wechselt das Terrain und wird Skischulassistent im Südtiroler Wolkenstein. Mit 53 Jahren startet der sechsmalige Weltmeister eine neue Karriere.

"Ich fand mich in einem Klassenzimmer oder auf der Skipiste wieder, inmitten eines Meeres von jungen Menschen! Durchschnittsalter 20! Ich war definitiv der Älteste", schrieb Biaggi in den Sozialen Medien. Er habe sich aber "als einer von ihnen, als einer von vielen gefühlt und nie einen Rückzieher gemacht".

Die Ausbildung hat dem gebürtigen Römer sehr gefallen. "Ich kann diese Momente in ihrer ganzen Schönheit nicht beschreiben! Mich mit ihnen zu vergleichen, mit ihrer Herangehensweise an das Leben, an den Sport, an die Arbeitswelt, wenn man bedenkt, dass diese Prüfungen für jeden von ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt darstellten, war unglaublich konstruktiv und aufregend", so Biaggi.

Es sei eine "wertvolle Erfahrung" gewesen, die er "für immer" in seinem Herzen tragen werde. "In meiner ersten Stunde würde ich gerne Inès und Leòn, meine Kinder, als Schüler haben", schrieb Biaggi, der viermal 250er- und zweimal Superbike-Weltmeister wurde. Der Erzrivale seines Landsmanns Valentino Rossi war 2017 beim Training zu einem Supermoto-Rennen in Sagittario bei Rom schwer verunglückt. Biaggi lag danach 17 Tage auf der Intensivstation.