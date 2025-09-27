Wechsel auf die Straße: Krause gibt Marathon-Debüt in Valencia

Leichtathletin Gesa Felicitas Krause gibt am 7. Dezember in Valencia ihr Marathon-Debüt. Das verkündete die frühere Hindernis-Europameisterin in einem Video auf Instagram. "Ich wollte eine neue Herausforderung suchen", sagte die 33-Jährige: "Das Ziel für die Zukunft ist natürlich, den Spagat zwischen 3000-Meter-Hindernislauf und Marathon zu schaffen."

Krause hatte bereits nach ihrem siebten Platz bei der WM in Tokio angedeutet, ihre Zukunft zwischen Bahn und Straße flexibel gestalten zu wollen. Nun freue sie sich "riesig auf diese Reise und diese Challenge", auch wenn sie "Respekt" habe, sagte Krause. Sie befinde sich bereits im Trainingslager im US-amerikanischen Boulder.

In Tokio hatte sie betont, ihre Hindernis-Karriere fortsetzen zu wollen - sie könne jedoch noch nicht sagen, ob sie bei Olympia 2028 in Los Angeles oder noch einmal an einem WM-Rennen über 3000 m Hindernis teilnehmen werde.