Wechsel zu ClipMyHorse: Reitverband verliert Ettwig

Der wilde Ritt in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung geht ungebremst weiter. Georg Ettwig, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation, wird die FN zum 31. März 2025 verlassen und sich der Streaming-Plattform ClipMyHorse anschließen. Das teilte Soenke Lauterbach, Generalsekretär und Vorstands-Vorsitzender der FN, am Freitag in einer internen Rundmail mit.

Er lasse, so heißt es in der Mail wörtlich, den Mitgliedern diese Information "vor dem Wochenende zukommen, da das Thema medial aufgegriffen wird". Der SID hatte bereits Mitte der Woche eine entsprechende Anfrage an Lauterbach und Ettwig gestellt.

Am 9. Oktober entscheidet der FN-Beirat Sport im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung in Warendorf über den Kandidaten für die Präsidentenwahl im November. Bisher stehen drei Namen zur Auswahl: Der langjährige Topmanager Martin Richenhagen (72), das frühere FN-Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Meyer (71) und der ehemalige NRW-Staatssekretär Heinrich Bottermann (68). Gerüchte, Bottermann sei bereits aus dem Rennen, wurden seitens der FN auf Anfrage nicht bestätigt.

Lauterbach hatte vor einiger Zeit seine Kündigung zum 30. September 2025 ausgesprochen. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch offen.