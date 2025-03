Wegen Bö-Abschied: Rennen bei Weltcupfinale getauscht

Der Biathlon-Weltverband (IBU) hat wegen des bevorstehenden Abschieds der Bö-Brüder das Rennprogramm beim Weltcupfinale angepasst. Wie die IBU in Absprache mit dem Athletenkomitee entschied, wird am Holmenkollen die Reihenfolge der beiden abschließenden Massenstarts getauscht. Demnach gehen die Frauen um die Gesamtweltcupführende Franziska Preuß am 23. März bereits um 13.15 Uhr an den Start, erst danach beginnt um 15.40 Uhr der Männer-Massenstart mit Johannes Thingnes und Tarjei Bö.