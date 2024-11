Weibliches Trio gewinnt "Team D Awards"

Tischtennisspielerin Annett Kaufmann, Para-Schwimmerin Maike Naomi Schwarz sowie Para-Ruderin Kathrin Marchand sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) mit dem "Team D Award" ausgezeichnet worden. Kaufmann erhielt den Preis in der Kategorie "Olympics", Schwarz siegte in der Kategorie "Paralympics", Marchand in der Kategorie "Rookie of the Games".

Fans und Athleten hatten vom 13. bis 19. November eine Woche lang in den drei Kategorien abgestimmt. Die Übergabe der Awards erfolgt am 14. Dezember im Rahmen der Vorabend-Veranstaltung zum "Sportler des Jahres" in Baden-Baden.