Weikert mit Lob für Oberhof-Veranstalter: "Aller Ehren wert"

DOSB-Präsident Thomas Weikert hat die Arbeit der Veranstalter beim vom Wetter beeinträchtigten Biathlon-Weltcup in Oberhof in den höchsten Tönen gelobt. "Trotz der schwierigen Bedingungen, den Schnee zu sichern und letztlich reguläre Wettkämpfe durchführen – diese Leistung ist aller Ehren wert", sagte der 62-Jährige im Interview mit dem Weltverband IBU.

Weikert wisse, "wie akribisch hier in Oberhof gearbeitet wird und was die vielen Helferinnen und Helfer hier vor Ort leisten". Der DOSB-Präsident verfolgte am Freitag und Samstag die jeweiligen Sprint- und Verfolgungsrennen vor Ort, feuerte dabei lautstark die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) an.

Auch den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit im Thüringer Wald schätzt Weikert. "In Oberhof konnte ich mir bereits kurz nach meinem Amtsantritt ein Bild von den Maßnahmen in den einzelnen Sportstätten machen", sagte er: "Das ist vorbildlich, nicht nur mit Blick auf die Standortsicherung."

Solche Ansätze gelte es, "in der gesamten Republik umzusetzen", so Weikert: "Sonst wird es für die zukünftige Entwicklung des Sports und speziell den Wintersport schwierig – genauso aber auch mit Blick auf eine mögliche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland."