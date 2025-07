Weitspringerin Mihambo in Eugene knapp geschlagen

Weitspringerin Malaika Mihambo hat beim Diamond-League-Meeting in Eugene/USA das Duell der Olympiasiegerinnen knapp verloren. Die 31-Jährige knackte mit 7,01 m zwar erstmals in diesem Jahr im Freien die Sieben-Meter-Marke, musste den Sieg aber Tara Davis-Woodhall überlassen. Die Amerikanerin, die schon 2024 in Paris Gold vor der Deutschen gewonnen hatte, zog im letzten Versuch mit 7,07 m noch vorbei.